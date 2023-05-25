Заслуженный артист России и профессор РАМ им. Гнесиных Вячеслав Прокопов скончался на 77-м году жизни

Заслуженный артист России и заведующий кафедрой духовых инструментов в РАМ им. Гнесиных Вячеслав Прокопов скончался на 77-м году жизни. Трагической новостью поделились на сайте учебного заведения.
По словам коллег профессора, он умер после продолжительной болезни. Представители вуза добавили, что дата и место прощания с Прокоповым будут объявлены позже.
Педагог более 40 лет работал солистом оркестра Большого театра. Вячеслав Прокопов исполнял партии первой трубы в постановках «Лебединое озеро», «Аида», «Спартак» и других. Звание народного артиста России завкафедрой присвоили в 2001 году.