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Заслуженный артист России и профессор РАМ им. Гнесиных Вячеслав Прокопов скончался на 77-м году жизни

Общество
Заслуженный артист России и профессор РАМ им. Гнесиных Вячеслав Прокопов скончался на 77-м году жизни

Заслуженный артист России и заведующий кафедрой духовых инструментов в РАМ им. Гнесиных Вячеслав Прокопов скончался на 77-м году жизни. Трагической новостью поделились на сайте учебного заведения.

По словам коллег профессора, он умер после продолжительной болезни. Представители вуза добавили, что дата и место прощания с Прокоповым будут объявлены позже.

Педагог более 40 лет работал солистом оркестра Большого театра. Вячеслав Прокопов исполнял партии первой трубы в постановках «Лебединое озеро», «Аида», «Спартак» и других. Звание народного артиста России завкафедрой присвоили в 2001 году.
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