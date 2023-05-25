«Терминатор» Арнольд Шварценеггер заявил о готовности сняться в фильме Marvel, если «роль будет подходящей»

Вопрос о появлении звезды «Хищника» среди героев кинокомиксов встал на фоне того, что недавно Мистер Вселенная-67 похвалил в соцсетях своего зятя, американского актера Криса Пратта, за его роль Звездного лорда в третьей части франшизы «Стражи Галактики».