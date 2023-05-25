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«Терминатор» Арнольд Шварценеггер заявил о готовности сняться в фильме Marvel, если «роль будет подходящей»

Шоу-бизнес
«Терминатор» Арнольд Шварценеггер заявил о готовности сняться в фильме Marvel, если «роль будет подходящей»

Культовый голливудский актер Арнольд Шварценеггер оценил свое потенциальное участие в новых проектах студии Marvel, сообщают обозреватели Men's Health. Железный Арни заявил, что он готов к этому, если «роль будет подходящей».

Вопрос о появлении звезды «Хищника» среди героев кинокомиксов встал на фоне того, что недавно Мистер Вселенная-67 похвалил в соцсетях своего зятя, американского актера Криса Пратта, за его роль Звездного лорда в третьей части франшизы «Стражи Галактики».

Ранее Шварценеггер открестился от роли робота гуманоидного типа — Терминатора, заявив, что с этой частью его кинематографической карьеры покончено навсегда.
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