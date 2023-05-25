Политолог Малек Дудаков объяснил, почему западные СМИ начали писать о «военных ошибках Украины»

Напомним, как сообщил 25 мая глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, подразделения ЧВК начали выходить из Артемовска/Бахмута. Пригожин сообщил, что вывод штурмовых формирований начался 25 мая, в 5 утра. «Музыканты» планируют перебазироваться в тыловые лагеря в срок до 1 июня, при этом позиции ЧВК, боекомплект и сухой паек передаются военным Минобороны РФ. Основатель «Вагнера» сообщил, что после отвода подразделений ЧВК из города, регулярная армия получит «оперативный простор для дальнейшего наступления». Накануне Пригожин сообщил, что подразделения группы «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тысяч человек, половина из них — это заключенные. При этом со стороны ВСУ погибли не мене 50 тысяч военных, еще от 50 до 70 тысяч получили ранения.