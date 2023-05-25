Политолог Малек Дудаков объяснил, почему западные СМИ начали писать о «военных ошибках Украины»

Накануне американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором рассказало, как в Артемовск отправили недавно мобилизованных бойцов, которые вскоре погибли в боях за город. Как считает политолог Малек Дудаков, масс-медиа начали готовить американцев к тому, что никаких успехов от контрнаступления ВСУ ждать не стоит.
По данным WSJ, неопытных украинских бойцов бросили на передовую для того, чтобы сохранить жизни хорошо обученных военных ВСУ для будущего контрнаступления. В материале приведена история группы мобилизованных из 93-й механизированной бригады ВСУ, набранной из числа безработных в Харьковской области. После мобилизации мужчинам выдали советское оружие, и отправили сначала в Константиновку, а потом в Артемовск.
В группе из 16-ти призывников, защищавших Бахмут, многие «были призваны несколькими днями ранее и не проходили никакой подготовки», указало WSJ. Один из новобранцев, Алексей Мальковский, впервые выстрелил из гранатомета уже в бою, находясь в Бахмуте. Он промахнулся, ответным огнем его контузило, и он покинул позицию, а когда вернулся, оказалось, что двое его товарищей погибли.
По данным издания, всего за 36 часов боевых действий из группы в 16 человек, в которой был Мальковский, погибли или попали в плен 11 бойцов. При этом между мобилизацией и их отправкой на фронт прошло буквально несколько дней. Напомним, ранее из сводок Генштаба ВСУ пропала формулировка о «боях внутри Бахмута». Хотя замминистра обороны Украины Анна Маляр вновь заявляет, что «украинские силы продолжают удерживать район около памятника самолету».
По мнению политолога Малека Дудакова, западная пресса не случайно начала подводить итоги сражения за Бахмут, публикуя жуткие подробности того, как именно «воевали» украинцы.
«Американские журналисты едва ли не впервые с начала военной кампании на Украине упомянули, что многих украинцев военные власти отправляли на передовую без всякой подготовки, сразу после мобилизации — фактически используя сотни людей как «пушечное мясо», лишь бы удержать город, — указал аналитик. — Для примера приводится судьба пятой роды 93-й механизированной бригады из Харькова. Их отправили в Бахмут 16 февраля, но уже спустя неделю из 16-ти солдат 11 были убиты или попали в плен. Отдельно американские журналисты отметили — родственники погибших солдат потом долго возмущались тому, что их отправили на передовую без современного оружия и нормальной подготовки, «но повлиять на ситуацию никак не могли».
Дудаков отметил — западные военные эксперты, с присущим им цинизмом, называют это вполне осмысленной стратегией.
«Мол, «зато самые обученные соединения держат в тылу для участия в анонсированном контрнаступе, пока дыры на фронте затыкают плохо подготовленными резервистами». Правда, в «бахмутской мясорубке» за восемь месяцев битвы за город было убито и множество хорошо обученных наемников и солдат ВСУ», — сообщил эксперт.
По его словам, итоговое значение битвы за Бахмут будет определяться в западных столицах, исходя из результатов «контрнаступа» украинской армии.
«Если наступление ВСУ провалится, то политики в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе тут же возложат всю ответственность за это на Киев. Они скажут — мол, мы дали украинцам все необходимое оружие и снаряжение, но они, из-за неправильно выбранной стратегии в Бахмуте. истощили свои лучшие силы, и не смогли при помощи контрнаступления изменить ситуацию на фронте. Также коллективный Запад обязательно напомнит, что генералы НАТО неоднократно советовали Владимиру Зеленскому вывести войска из города, чтобы сохранить тысячи жизней, но к ним в Киеве просто не прислушались», — отметил Дудаков.
Поэтому начавшаяся в западных масс-медиа кампания по описанию «окопного быта» и «украинских ошибок» вовсе не случайна, указал политолог.
«По сути, это попытки заранее подготовить общественное мнение на Западе к тому, что летняя кампания может не стать решающей для украинского конфликта, и вообще ни к чему не привести. Американского обывателя готовят к осознанию того, что сам Киев несет большие потери в боях, и при этом совершает массу военных ошибок. Но главная проблема Белого дома состоит в том, что эти откровения могут еще сильнее осложнить согласование новых украинских бюджетов. Ведь нынешние средства Пентагона, выделенные на нужды Киева, подходят к концу — по разным данным, там осталось от 6 до 8 миллиардов долларов. Тем временем республиканцы в Конгрессе уже всерьез грозятся сократить транши на Украину, в том числе — из-за патовой ситуации на фронте», — заключил аналитик.
Напомним, как сообщил 25 мая глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, подразделения ЧВК начали выходить из Артемовска/Бахмута. Пригожин сообщил, что вывод штурмовых формирований начался 25 мая, в 5 утра. «Музыканты» планируют перебазироваться в тыловые лагеря в срок до 1 июня, при этом позиции ЧВК, боекомплект и сухой паек передаются военным Минобороны РФ. Основатель «Вагнера» сообщил, что после отвода подразделений ЧВК из города, регулярная армия получит «оперативный простор для дальнейшего наступления». Накануне Пригожин сообщил, что подразделения группы «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тысяч человек, половина из них — это заключенные. При этом со стороны ВСУ погибли не мене 50 тысяч военных, еще от 50 до 70 тысяч получили ранения.