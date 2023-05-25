«Сплошной содомизм»: Володин призвал защитить детей от опасных операций по смене пола

Председатель Госдумы отдельно высказался о ситуациях с частными клиниками. Володин заявил, что случаи, когда «за 30 – 60 тысяч рублей» выдаются справки, позволяющие сменить пол в документах, неприемлемы. По словам спикера ГД, частные клиники зачастую «оболванивают ребятишек», чтобы люди пошли на гормональные терапии и операции.