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Дело в отношении блогера Алексея Навального о создании экстремистского сообщества поступило в Мосгорсуд

Происшествия
Дело в отношении блогера Алексея Навального о создании экстремистского сообщества поступило в Мосгорсуд

В Московский городской суд поступило уголовное дело в отношении блогера Алексея Навального✱ (внесен в список террористов и экстремистов в России) о создании экстремистского сообщества. Дату заседания еще не назначили.

Как сообщает ТАСС, осужденный Навальный также обвиняется по статьям о финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к ней, а также вовлечение лица, которому не исполнилось 18 лет, в совершении опасных для его жизни действий. Блогеру также вменяют вину в совершении и других преступлений — создание НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитация нацизма.

Ранее блогер заявил, что его дело рассмотрят в военном суде. Навальный предстанет на скамье подсудимых по обвинению в терроризме, сообщает DEITA.RU.

  • ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
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