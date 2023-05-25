Дело в отношении блогера Алексея Навального о создании экстремистского сообщества поступило в Мосгорсуд

Как сообщает ТАСС, осужденный Навальный также обвиняется по статьям о финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к ней, а также вовлечение лица, которому не исполнилось 18 лет, в совершении опасных для его жизни действий. Блогеру также вменяют вину в совершении и других преступлений — создание НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитация нацизма.