Дело в отношении блогера Алексея Навального о создании экстремистского сообщества поступило в Мосгорсуд

В Московский городской суд поступило уголовное дело в отношении блогера Алексея Навального✱ (внесен в список террористов и экстремистов в России) о создании экстремистского сообщества. Дату заседания еще не назначили.
Как сообщает ТАСС, осужденный Навальный также обвиняется по статьям о финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к ней, а также вовлечение лица, которому не исполнилось 18 лет, в совершении опасных для его жизни действий. Блогеру также вменяют вину в совершении и других преступлений — создание НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитация нацизма.
Ранее блогер заявил, что его дело рассмотрят в военном суде. Навальный предстанет на скамье подсудимых по обвинению в терроризме, сообщает DEITA.RU.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России