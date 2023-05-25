Карьерный консультант Гарри Мурадян объяснил резкий рост числа вакансий для возрастных работников

Кадровый голод вынуждает работодателей обращать внимание на сотрудников старше 45 лет. Об этом заявил карьерный консультант Гарри Мурадян.
Согласно статистике сервиса «Авито Работа», за последний год число вакансий, где требуются возрастные сотрудники, увеличилось на 119%. По словам эксперта, это вызвано недостатком кадров: молодые специалисты либо релоцируются, либо отправляются в зову спецоперации в рамках частичной мобилизации.
Мурадян полагает, что работодателям понравится сотрудничать с возрастными сотрудниками. Они приходят с накопленным опытом и не отвлекаются на воспитание детей.
«Они больше за стабильность, чем за карьерный рост, поэтому не будут стремиться к частой смене рабочего места, более ответственны», — пояснил интернет-изданию «Ридус» эксперт.
Тренд на набор возрастных сотрудников коснулся индустриального сектора, тяжелого машиностроения и даже клиентский сервис. Однако, по наблюдениям Мурадяна, их зарплаты в среднем на 20% ниже, чем у более молодых сотрудников.
Ранее сообщалось, что российские работодатели стали чаще сотрудничать с самозанятыми и временными работниками.