Клубы из второго дивизиона РФ сыграют дома первые стыковые матчи за право выступать в Российской премьер-лиге

Жеребьевка первых стыковых матчей между футбольными клубами из второго дивизиона РФ и Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла 25 мая. По ее итогам определили, где пройдут эти встречи, сообщает пресс-служба РФС.
В первых противостояниях клубы Первой лиги будут выступать на домашних стадионах. Эти игры запланированы на 6 июня, ответные — 9 июня.
После 28 туров РПЛ в зоне стыковок оказались воронежский «Факел» и «Пари Нижний Новгород». В Футбольной Национальной Лиге (ФНЛ) после 32 туров — «Алания» и «Енисей».
При этом казанский «Рубин» оказался более удачливым и вернулся в РПЛ после года пребывания в ФНЛ без дополнительных проверок в виде стыковочных встреч.