Отсидевшего за чужое преступление 64-летней давности жителя Башкирии реабилитировали

Суд реабилитировал 85-летнего россиянина, отсидевшего 13 лет за убийство, которое не совершал, сообщает «РЕН.ТВ».
Уфимца осудили на 13 лет за чужое преступление в 1959 году. После освобождения мужчина пытался добиться официальной реабилитации в разных инстанциях и дошел до Верховного суда России. Приговор признали ошибочным, однако согласия для пересмотра дела прокуратура не дала.
Спустя 64 года справедливость восторжествовала и суд реабилитировал 85-летнего жителя Уфы. Отмечается, что это первый в России случай, когда суд отменил приговор по преступлению, совершенному более 50 лет назад.
Ранее жителю Алтайского края предъявили обвинение в убийстве, совершенном более 30 лет назад. Фигурант дела признался, что убил и изнасиловал несовершеннолетнюю в лесополосе в 90-е годы.