Отсидевшего за чужое преступление 64-летней давности жителя Башкирии реабилитировали

Уфимца осудили на 13 лет за чужое преступление в 1959 году. После освобождения мужчина пытался добиться официальной реабилитации в разных инстанциях и дошел до Верховного суда России. Приговор признали ошибочным, однако согласия для пересмотра дела прокуратура не дала.