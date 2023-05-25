Карикатурное подобие Земского Собора: как в СССР пытались сформировать самый демократичный орган власти

25 мая 1989 года в СССР открылось заседание Съезда народных депутатов. Трансляции велись в прямом эфире, и страна замирала у телеэкранов от невиданного прежде зрелища — свободного обсуждения самых злободневных вопросов.
Впечатляющим было и количество депутатов — 2250 представителей самых разных слоев общества. Хотя, согласно официальной доктрине, таких страт было всего три: рабочий класс, колхозное крестьянство и интеллигенция — прослойка между ними.
На деле же к этому моменту сложилось куда больше социальных групп и даже, можно сказать, классов. Т.н. кооператоры — нарождающаяся советская буржуазия. Криминалитет — рэкет, обложивший коммерсантов данью.
В это время страну уже сотрясали межнациональные противоречия, вылившиеся даже в вооруженные конфликты.
Националистически настроенные «интеллектуалы» и коммунисты-перевертыши мечтали об отделении от Союза, захвате власти и собственности.
Большинство на Съезде получили представители КПСС, но голоса получили и представители альтернативных сил. Демократы, зеленые, националисты и прочие — все они обрели трибуну.
Согласно статьи 6 Конституции СССР, «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу».
И сначала исподволь, а потом все более громогласнее ставился вопрос об отмене данной нормы Основного Закона страны. Цель стала понятна спустя некоторое время — под видом демократизации разрушить становой хребет государства, коим и являлась партия в то время.
Был даже лозунг: «Партия — наш рулевой» — сокращенная «версия» 6-ой статьи. Теперь шутники кривлялись: «Партия, дай порулить!».
Вскоре к рулю под соусом демократии стали пробиваться самые деструктивные силы. Депутатом Съезда был избран Академик Андрей Сахаров, выступивший с проектом «конституции», камня на камне не оставлявшей от Советского Союза. Он, видите ли, должен стать конфедерацией из 50 штатов.
Отец советской водородной бомбы, автор проекта термоядерного цунами, грозившего США масштабной катастрофой, вдруг подался в правозащитники и диссиденты. После возвращения из горьковской ссылки, занялся откровенно подрывной деятельностью.
Съезд народных депутатов в то время сравнивали с Земскими Соборами допетровской России. Однако последние являли собой действительно единение «всей земли» и собирались в самые переломные, судьбоносные для страны годы. И это единственное, что сближает эти два института. А в остальном Съезд работал определенно на разрушение страны и в этом его коренное отличие от Соборов.