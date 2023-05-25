Карикатурное подобие Земского Собора: как в СССР пытались сформировать самый демократичный орган власти

Съезд народных депутатов в то время сравнивали с Земскими Соборами допетровской России. Однако последние являли собой действительно единение «всей земли» и собирались в самые переломные, судьбоносные для страны годы. И это единственное, что сближает эти два института. А в остальном Съезд работал определенно на разрушение страны и в этом его коренное отличие от Соборов.