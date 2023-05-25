«Жизни у меня не было от слова совсем»: Катя Кищук рассказала о депрессии во время участия в группе SEREBRO

Певица Катя Кищук в беседе с автором шоу «Есть тема» Ксенией Дукалис призналась, что в период своей музыкальной карьеры в поп-группе SEREBRO была закрыта, не посещала никаких общественных мероприятий и не поддерживала связь с другими российскими артистами.
Исполнительница отметила, что во время участия в коллективе на фоне подавленного состояния у нее начали появляться проблемы с употреблением спиртных напитков. В ходе разговора она вспомнила, как раньше очень часто просила своего водителя привезти ей алкоголь.
«Я выпивала одну бутылку и мне было недостаточно. Это к тому, насколько я дошла до того порога депрессии, когда уже надо было что-то делать. Если сказать по-честному, то жизни у меня не было от слова совсем», — поделилась певица.
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