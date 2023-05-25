Спецпосланник генсека ООН в Ливии провел встречу с временным поверенным Египта

Триполи, 25 мая. Спецпосланник генсека ООН в Ливии Абдалла Батили встретился с временным поверенным в делах посольства Египта в республике Тамером Мустафой, сообщают арабские СМИ.
Стороны обсудили роль Каира в поддержке усилий миссии Организации Объединенных Наций в Ливии, а также результаты последних заседаний комитета «6+6».
Батили подчеркнул важность скорейшего проведения выборов в стране. Он также высоко оценил усилия рабочих групп, возникших в результате Берлинского процесса, чтобы помочь ливийскому народу объединить институты, провести экономические реформы, демократические преобразования, утвердить верховенство закона и уважение прав человека.
Ранее ливийский комитет «6+6» объявил о достижении консенсуса по вопросам готовящегося общенационального плебисцита. Таким образом, одновременная организация парламентских и президентских выборов до конца 2023 года становится все более реальной.