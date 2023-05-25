Президент Азербайджана Алиев назвал признание территориальной целостности основой примирения Еревана и Баку

Сегодня, 25 мая, в Москве проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, где Алиев присутствует в качестве приглашенного гостя. В ходе обсуждения он заявил, что видит серьезные предпосылки к нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в признании территориальной целостности и суверенитета стран.