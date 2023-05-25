Президент РФ Путин призвал участников саммита ЕАЭС создать технологические альянсы с третьими странами

А с учетом того, что страны ЕАЭС часто сталкиваются с проблемой ограничения сотрудничества с рядом стран, актуальной становится идея создания Евразийских технологических альянсов. При этом частью их частью смогут стать третьи страны. Президент РФ считает, что на территориях таких государств появятся наукоемкие высокотехнологичные производства.