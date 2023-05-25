Президент РФ Путин призвал участников саммита ЕАЭС создать технологические альянсы с третьими странами

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета предложил участникам саммита создать технологические альянсы с привлечением третьих стран.
Лидер России считает, что ЕАЭС стоит выработать единые приоритеты по технологическому развитию и инновационному сотрудничеству. По мнению Путина, это могло бы помочь государствам избавиться от зависимости по критически значимым отраслям от зарубежных компаний.
А с учетом того, что страны ЕАЭС часто сталкиваются с проблемой ограничения сотрудничества с рядом стран, актуальной становится идея создания Евразийских технологических альянсов. При этом частью их частью смогут стать третьи страны. Президент РФ считает, что на территориях таких государств появятся наукоемкие высокотехнологичные производства.
Ранее Путин сообщил об успешном развитии партнерских отношений с другими странами в рамках ЕАЭС. Соответствующей информацией лидер РФ поделился также в ходе своей речи на Высшем Евразийском экономическом совете.