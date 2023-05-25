Три жителя Васильевки в Запорожской области пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли город Васильевка в Запорожской области. В результате атаки пострадали три человека.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале сообщил о ситуации в населенном пункте. Он уточнил, что украинские силы нанесли удар из ствольной артиллерии. Под него попало фермерское хозяйство.
Рогов предположил, что используемые ВСУ снаряды были начинены поражающими элементами. Глава движения аргументировал мысль наличием большого количества мелких отверстий.
Ранее под обстрел попал комбикормовый завод в городе Токмак. В результате атаки никто не пострадал.