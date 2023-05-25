«ФАН повсюду»: как проходят выборы президента Турции

В Турции 14 мая прошел первый тур президентских выборов. Ни действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, ни его ближайший по количеству голосов оппонент Кемаль Кылычдароглу не смогли набрать половины всех голосов избирателей — хотя оба были близки к результату, необходимому для победы в первом туре. В силу этого был назначен второй тур выборов, который будет проведен 28 мая.