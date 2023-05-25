«ФАН повсюду»: как проходят выборы президента Турции

Спецкорреспондент ФАН Аббас Джума рассказывает, что происходило в первом туре выборов в Турции.
В Турции 14 мая прошел первый тур президентских выборов. Ни действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, ни его ближайший по количеству голосов оппонент Кемаль Кылычдароглу не смогли набрать половины всех голосов избирателей — хотя оба были близки к результату, необходимому для победы в первом туре. В силу этого был назначен второй тур выборов, который будет проведен 28 мая.
С момента попытки переворота в Турции специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума освещает все важные события в этой стране. Во время первого тура выборов турецкого президента он был у избирательных участков. В новом выпуске подкаста «ФАН повсюду» журналист рассказал
— как оппозиции удалось обострить конкуренцию на этих выборах; — каких действий в международных отношениях стоит ожидать от Кылычдароглу; — и как проходил первый тур выборов, состоявшийся несмотря на последствия катастрофы, о которой мы рассказывали в выпуске подкаста про «ФАН повсюду» про землетрясение, которое ударило по Сирии и Турции.
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