Китайская сторона в экономическом плане в несколько раз превосходит государства Европейского союза. Соответствующим мнением поделился политолог Владимир Сергиенко.
Об этом стало известно 25 мая, в четверг. Согласно материалу информационного агентства SM.News, эксперт счел бесперспективным стремление Евросоюза обеспечить свою экономическую безопасность с помощью заградительных мер.
«С точки зрения экономической модели, я считаю, с Китаем все понятно. Китай, действительно, может съесть любого с точки зрения экономики», — резюмировал специалист.
Ранее представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин увидела ключевую суть украинского конфликта «во взрыве противоречий».