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Политолог Владимир Сергиенко: Китай в экономическом плане в разы превосходит Евросоюз

Экономика
Политолог Владимир Сергиенко: Китай в экономическом плане в разы превосходит Евросоюз

Китайская сторона в экономическом плане в несколько раз превосходит государства Европейского союза. Соответствующим мнением поделился политолог Владимир Сергиенко.

Об этом стало известно 25 мая, в четверг. Согласно материалу информационного агентства SM.News, эксперт счел бесперспективным стремление Евросоюза обеспечить свою экономическую безопасность с помощью заградительных мер.

«С точки зрения экономической модели, я считаю, с Китаем все понятно. Китай, действительно, может съесть любого с точки зрения экономики», — резюмировал специалист.

Ранее представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин увидела ключевую суть украинского конфликта «во взрыве противоречий».
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