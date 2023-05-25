Певица Катя Кищук призналась, что английские работодатели отказывались ее нанимать из-за российского паспорта

Бывшая участница группы SEREBRO Катя Кищук переехала на постоянное место жительства в Лондон в 2019 году. В интервью автору шоу «Есть тема» Ксении Дукалис она рассказала, с какими трудностями столкнулась в Великобритании из-за паспорта гражданина РФ.
По словам Кищук, в самом начале жизни за границей ей отказывали в приеме на работу из-за русского документа. Если поначалу солистка злилась и как-то реагировала на подобное отношение, то спустя время отпустила эту ситуацию. Что касается русофобии, артистка заверила, что по отношению к ней никто из англичан не проявлял враждебных действий.
«Каких-то проблем именно с людьми у меня не было», — отметила исполнительница.
Ранее о своих поездках в западные страны рассказал почетный член Российской академии художеств, историк моды Александр Васильев. Он подчеркнул, что лично не сталкивался с ненавистью в свой адрес.