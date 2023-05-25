Подвергавшийся гонениям на Украине писатель Ян Таксюр прибыл в Россию

Писатель Ян Таксюр, которого киевские власти заподозрили в госизмене, прибыл на территорию РФ. Об этом РИА Новости сообщил источник, который знаком с ситуацией.
По словам анонима, в данный момент Таксюр находится в Луганске. А уже совсем скоро он окажется в Москве. Детали респондент во время разговора с журналистами не сообщил.
Писателю, родившемуся в Киеве, 70 лет. Он страдает от серьезного онкологического заболевания. А недавно его заподозрили в госизмене из-за критики действий украинского руководства и пророссийских высказываний. Несколько месяцев пожилой человек провел в тюрьме.
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