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Подвергавшийся гонениям на Украине писатель Ян Таксюр прибыл в Россию

Общество
Подвергавшийся гонениям на Украине писатель Ян Таксюр прибыл в Россию

Писатель Ян Таксюр, которого киевские власти заподозрили в госизмене, прибыл на территорию РФ. Об этом РИА Новости сообщил источник, который знаком с ситуацией.

По словам анонима, в данный момент Таксюр находится в Луганске. А уже совсем скоро он окажется в Москве. Детали респондент во время разговора с журналистами не сообщил.

Писателю, родившемуся в Киеве, 70 лет. Он страдает от серьезного онкологического заболевания. А недавно его заподозрили в госизмене из-за критики действий украинского руководства и пророссийских высказываний. Несколько месяцев пожилой человек провел в тюрьме.

Ранее писатели ЛНР и ДНР рассказали, можно ли взрастить в ребенке талантливого создателя художественных произведений. Также литераторы с Донбасса назвали авторов, книги которых сегодня следует прочесть.
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