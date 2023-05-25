Военный эксперт Владислав Шурыгин счел блефом контрнаступление украинской армии

Сообщения украинского правительства о якобы планируемом контрнаступлении ВСУ являются блефом. Соответствующую точку зрения озвучил военный эксперт Владислав Шурыгин.
Своим мнением он поделился 25 мая, в четверг, в ходе разговора с журналистом «Общественной службы новостей». Заявления киевского режима являются реакцией на крайне благоприятную для российской стороны ситуацию, сложившуюся в ходе вооруженного противостояния, указал специалист.
«Падение Бахмута является серьезным поражением для Киева. Украина вела это сражение 225 дней и в итоге его проиграла», — напомнил Шурыгин.
В настоящий момент Киев регулярно проводит пропагандистскую накачку населения, демонстрирующую гражданам государства, что все якобы идет по плану, резюмировал эксперт.