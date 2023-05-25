Военный эксперт Владислав Шурыгин счел блефом контрнаступление украинской армии

Своим мнением он поделился 25 мая, в четверг, в ходе разговора с журналистом «Общественной службы новостей». Заявления киевского режима являются реакцией на крайне благоприятную для российской стороны ситуацию, сложившуюся в ходе вооруженного противостояния, указал специалист.