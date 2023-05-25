Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в небе над Белгородским районом

В небе над Белгородским районом сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Глава субъекта в личном Telegram-канале указал, что дрон ликвидирован на подлете к Белгороду благодаря системе противовоздушной обороны. На месте падения обломков работают оперативные службы. Последствия происшествия не уточняют.
Белгородский губернатор продолжает вести отчет об атаках украинских военнослужащих по региону за сутки. В очередном сообщении он указал, что наибольшее число снарядов выпустили по пограничному переходу в селе Козинка.