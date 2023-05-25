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Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в небе над Белгородским районом

Происшествия
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в небе над Белгородским районом

В небе над Белгородским районом сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Глава субъекта в личном Telegram-канале указал, что дрон ликвидирован на подлете к Белгороду благодаря системе противовоздушной обороны. На месте падения обломков работают оперативные службы. Последствия происшествия не уточняют.

Белгородский губернатор продолжает вести отчет об атаках украинских военнослужащих по региону за сутки. В очередном сообщении он указал, что наибольшее число снарядов выпустили по пограничному переходу в селе Козинка.
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