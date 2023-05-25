Кроссовер во дворе дома в Волгограде сбил малыша

Известно, что инцидент произошел ближе к вечеру, когда кроссовер Kia Sportage, за рулем которого находился 50-летний мужчина, ехал вдоль дома на улице Костюченко. Пострадавшего ребенка госпитализировали. Начато расследование ДТП.