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Кроссовер во дворе дома в Волгограде сбил малыша

Происшествия
Кроссовер во дворе дома в Волгограде сбил малыша

Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют обстоятельства ДТП в Волгограде.

По данным ведомства, на придомовой территории в Тракторозаводском районе на севере Волгограда под колеса легковушки угодил четырехлетний малыш, перебегавший проезжую часть, сообщает «АиФ-Волгоград».

Известно, что инцидент произошел ближе к вечеру, когда кроссовер Kia Sportage, за рулем которого находился 50-летний мужчина, ехал вдоль дома на улице Костюченко. Пострадавшего ребенка госпитализировали. Начато расследование ДТП.
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