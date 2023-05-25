Тизер-трейлер второго сезона сериала про пионеров-вампиров «Пищеблок» выложили в Сеть

По сюжету действие картины разворачивается спустя три года после событий первого сезона, а в центре событий вновь пионер Валерка Лагунов, ставший кровопийцей. Продолжение «Пищеблока» снят по оригинальному сценарию Сергея Калужанова. По его словам, идею одобрил автор оригинального текста.