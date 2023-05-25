Тизер-трейлер второго сезона сериала про пионеров-вампиров «Пищеблок» выложили в Сеть

Первый тизер-трейлер второго сезона сериала про пионеров-вампиров «Пищеблок», созданного по мотивам романа российского писателя Алексея Иванова, выложили в Сеть. Ресурс «Кинопоиск Премьеры» опубликовал ролик на своем YouTube-канале.
По сюжету действие картины разворачивается спустя три года после событий первого сезона, а в центре событий вновь пионер Валерка Лагунов, ставший кровопийцей. Продолжение «Пищеблока» снят по оригинальному сценарию Сергея Калужанова. По его словам, идею одобрил автор оригинального текста.
«Второй сезон чуть более разнообразен по географии, в нем больше экшн-элементов — погони, схватки с вампирами, наравне с детективной линией в традициях первого сезона», — рассказал сценарист.
Главные роли в картине сыграли Петр Натаров, Ангелина Стречина, Даниил Вершинин и Мария Абрамова, снимавшиеся в приквеле. В продолжении к ним присоединились Риналь Мухаметов, Ксения Трейстер, Сергей Епишев и Равшана Куркова.
Отметим, что 42-летняя Куркова вполне органично вписалась в это молодежное кино. Это неудивительно: она совсем не случайно завоевала славу «девушки без возраста», пишет портал «Дни.ру».