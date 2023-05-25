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ФСБ объявила в розыск одного из участников подготовки подрыва АЭС в России

Происшествия
ФСБ объявила в розыск одного из участников подготовки подрыва АЭС в России

Федеральная служба безопасности объявила в розыск одного из участников подготовки подрыва атомной электростанции в России. Соответствующей информацией поделились в ФСБ.

Об этом стало известно 25 мая, в четверг. Разыскиваемым лицом является гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения. В настоящий момент он находится в Бельгии, указали в службе. Двое его помощников уже были задержаны прежде.

Ранее сообщалось, что кадры задержания диверсантов за подготовку подрывов на двух АЭС в России обнародовали в Сети. Действия украинских военных повлекли бы за собой остановку ядерных реакторов, подчеркнули в ФСБ.
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