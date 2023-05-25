ФСБ объявила в розыск одного из участников подготовки подрыва АЭС в России

Федеральная служба безопасности объявила в розыск одного из участников подготовки подрыва атомной электростанции в России. Соответствующей информацией поделились в ФСБ.
Об этом стало известно 25 мая, в четверг. Разыскиваемым лицом является гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения. В настоящий момент он находится в Бельгии, указали в службе. Двое его помощников уже были задержаны прежде.
Ранее сообщалось, что кадры задержания диверсантов за подготовку подрывов на двух АЭС в России обнародовали в Сети. Действия украинских военных повлекли бы за собой остановку ядерных реакторов, подчеркнули в ФСБ.