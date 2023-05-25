В Нижегородской области продолжается борьба с борщевиком Сосновского

Проблема распространения борщевика Сосновского на территории Нижегородской области продолжает оставаться актуальной. Сорняк уже захватил 45 районов региона из 52.
Как сообщили в областном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, по состоянию на 2023 год борщевик занимает в области 6,3 тысячи гектаров, что составляет примерно 8% всей ее территории. Больше всего он распространен в Ардатовском, Сосновском, Кстовском, Вознесенском и Чкаловском муниципальных образованиях, сообщает ИА «Время Н».
Как рассказали специалисты кафедры земледелия и растениеводства Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ), скорость распространения борщевика Сосновского увеличивается с каждым годом. Дело в том, что это растение является крайне живучим. Оно устойчиво к неблагоприятным погодным условиям, не имеет конкурентов, обладает высокой экологической пластичностью.
Избавиться от ядовитого растения сложно, но возможно. Первый вариант — это проведение механических и агротехнических мероприятий, а именно обрезка цветков, сжигание, выкапывание растений, а также обработка почвы. Второй вариант — химическая обработка с применением гербицидов. Но специалисты НГАТУ подчеркивают, что уничтожение борщевика требует постоянного контроля и повторных защитных мероприятий.