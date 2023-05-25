В Нижегородской области продолжается борьба с борщевиком Сосновского

Как сообщили в областном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, по состоянию на 2023 год борщевик занимает в области 6,3 тысячи гектаров, что составляет примерно 8% всей ее территории. Больше всего он распространен в Ардатовском, Сосновском, Кстовском, Вознесенском и Чкаловском муниципальных образованиях, сообщает ИА «Время Н».