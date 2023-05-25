Минобороны Ирана представило новую баллистическую ракету «Хайбар»

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни 25 мая представил модификацию баллистической ракеты «Хайбар» с высокоточной системой наведения и дальностью полета 2000 километров.
Запуск состоялся на церемонии по случаю Дня освобождения города Хорремшехр, который был захвачен в ходе ирано-иракской войны 1980–1988 годов. Символичное название «Хайбар» — отсылка к еврейскому замку, который стал трофеем мусульманских воинов в ходе битвы в 629 году.
МИД отметил, что ракета построена с использованием технологий малозаметности и может преодолевать вражескую противоракетную оборону. Кроме этого, Иран заявил, что теперь стране не составит труда уничтожить израильские и американские базы в регионе, а баллистические ракеты являются сдерживающей силой и потенциальным ответным ударом по противникам в случае нападения. Несмотря на противодействие со стороны США и Европы, Тегеран заявил о продолжении развития своей оборонной промышленности.
Представители Вооруженных сил Израиля заявили, что видят потенциальную угрозу от Исламской Республики после анонса ее новейшей ракеты. Ранее в стране уже поднимали вопрос о возможности действий против Ирана, так как усилия шести мировых держав по возрождению ядерной сделки с Тегераном зашли в тупик еще с сентября.
В 2015 году Иран, Китай, Россия, Великобритания, Франция, США и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), направленный на ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на отмену санкций. Соглашение позволило инспекторам МАГАТЭ получить доступ к ядерным объектам, а Иран согласился экспортировать большую часть обогащенного урана. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из сделки и восстановил санкции. После инаугурации нынешнего президента Джо Байдена возобновились переговоры с Тегераном по заключению новой ядерной сделки.