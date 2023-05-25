Минобороны Ирана представило новую баллистическую ракету «Хайбар»

МИД отметил, что ракета построена с использованием технологий малозаметности и может преодолевать вражескую противоракетную оборону. Кроме этого, Иран заявил, что теперь стране не составит труда уничтожить израильские и американские базы в регионе, а баллистические ракеты являются сдерживающей силой и потенциальным ответным ударом по противникам в случае нападения. Несмотря на противодействие со стороны США и Европы, Тегеран заявил о продолжении развития своей оборонной промышленности.