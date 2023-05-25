Россия может отказаться от использования космодрома Байконур

С Байконура выполняется доставка российских космонавтов на МКС. Договор с Вашингтоном по МКС является действительным до 2028 году, поэтому до этих пор Россия все еще будет нуждаться казахстанском космодроме. В то же время Соединенные Штаты пытались приостановить действие договора с РФ к 2024 году. В случае, если это произойдет, автоматически отпадет нужда в использовании российскими специалистами Байконура.