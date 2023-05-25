Россия может отказаться от использования космодрома Байконур

Крупнейший в мире действующий космодром Байконур в марте 2023 года оказался в эпицентре скандала. Казахстан арестовал за долги имущество компании, связанной с Роскосмосом.
Как пишет сетевое издание «Главный региональный», РФ продлила срок аренды Байконура до середины века, но казахстанская сторона теперь хочет взыскать с Байконура 13,5 млрд тенге, или 2 млрд рублей задолженности. Отечественные специалисты используют здесь две стартовые площадки для «Союза-2» и «Протона». Однако к 2025 году они могут лишиться одного из комплексов для пусков.
С Байконура выполняется доставка российских космонавтов на МКС. Договор с Вашингтоном по МКС является действительным до 2028 году, поэтому до этих пор Россия все еще будет нуждаться казахстанском космодроме. В то же время Соединенные Штаты пытались приостановить действие договора с РФ к 2024 году. В случае, если это произойдет, автоматически отпадет нужда в использовании российскими специалистами Байконура.