Продюсер Надежда Соловьева рассказала об опыте работы с певицей Тиной Тернер во время выступления в Кремле

По ее словам, певица была не только профессионалом в своем деле, но и замечательным человеком. Во время подготовки выступления Тернер в Кремле с артисткой не возникло никаких проблем. Даже когда она заболела, то решила не отменять концерт и выйти на сцену с температурой 40 градусов.