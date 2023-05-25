Продюсер Надежда Соловьева рассказала об опыте работы с певицей Тиной Тернер во время выступления в Кремле

Основательница российской промоутерской компании SAV Entertainment Надежда Соловьева поделилась воспоминаниями об американской рок-исполнительнице Тине Тернер и ее выступлении в Кремле в 1996 году.
По ее словам, певица была не только профессионалом в своем деле, но и замечательным человеком. Во время подготовки выступления Тернер в Кремле с артисткой не возникло никаких проблем. Даже когда она заболела, то решила не отменять концерт и выйти на сцену с температурой 40 градусов.
«Она сказала: "Я в жизни не отменила ни одного концерта". Мы привезли ее в Кремль и она вышла на сцену, отработала супер», — рассказала Соловьева в беседе с «Газетой.Ru».
Накануне стало известно, что Тина Тернер ушла из жизни в возрасте 83 лет. Она скончалась после продолжительной болезни в своем доме в Куснахте недалеко от швейцарского Цюриха.