Банги, 25 мая. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера указом учредил новый территориальный пехотный батальон (БИТ-12) в рамках реформирования национальных вооруженных сил (FACA).
За несколько лет количество БИТ в центральноафриканской армии увеличилось вдвое. Это связано с предпринимаемыми мерами по вовлечению большего числа военнослужащих в противостояние террористической угрозе. Кроме того, данные шаги направлены на корректировку закона о военном планировании, который будет решать вопрос с материально-техническим обеспечением ВС.
Вооруженные силы ЦАР продолжают эффективно устранять очаги напряженности внутри страны. Победы стали возможны после начала военно-технического сотрудничества между Москвой и Банги.
Специалисты из РФ, которых СМИ зачастую связывают с ЧВК «Вагнер», проводят комплексные тренировки для бойцов FACA. Благодаря их консультативной поддержке солдаты национальной армии выполняют регулярные и успешные контртеррористические операции.
Кроме того, недавно Россия поставила Центральноафриканской Республике парк из шести истребителей L-39 («Альбатрос») для улучшения боевой подготовки ВВС. Это позволит африканскому государству противодействовать нарушению воздушного пространства.