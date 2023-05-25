Правительство ЦАР увеличило число территориальных пехотных батальонов в составе национальной армии

За несколько лет количество БИТ в центральноафриканской армии увеличилось вдвое. Это связано с предпринимаемыми мерами по вовлечению большего числа военнослужащих в противостояние террористической угрозе. Кроме того, данные шаги направлены на корректировку закона о военном планировании, который будет решать вопрос с материально-техническим обеспечением ВС.