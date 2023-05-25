Участник шоу «Фабрика звезд-3» Киреев описал словом «треш» первые впечатления от съемок проекта

Российский певец Александр Киреев рассказал в интервью телеведущей Яне Чуриковой о трудностях, с которыми столкнулся в начале реалити-шоу.
Участник музыкального проекта поделился впечатлениями о третьем сезоне «Фабрика звезд», который стартовал в 2003 году. По его словам, первая радость прошла буквально за пару часов. Активная работа редактора вызывала у артиста смятение. Киреев описал свои впечатления от съемок словами «треш какой-то».
Также певец вспомнил, что он часто перед камерой пытался показаться другим человеком, чтобы выглядеть лучше. Такое поведение отнимало у артиста много сил. Позже он просто расслабился и стал собой, что принесло ему второе место в финале проекта.
Ранее певец Дмитрий Колдун рассказал о том, как продюсеры «Фабрики звезд» привезли ему будущую жену в качестве приза. Музыканта тяготила разлука с возлюбленной, поэтому организаторы решили порадовать артиста.