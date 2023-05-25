Источник ФАН опроверг сообщения о депрессии у перенесшего несколько тяжелых операций Романа Костомарова

Об отсутствии депрессии у Костомарова можно говорить смело, так как фигурист, к которому раньше не пускали родственников в палату, кроме жены, отметил праздник Пасхи со своими детьми. Источник ФАН добавил, что после этого события у спортсмена в значительной степени поднялось настроение.