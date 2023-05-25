Источник ФАН опроверг сообщения о депрессии у перенесшего несколько тяжелых операций Романа Костомарова

Сообщения о том, что двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров до сих пор находится в депрессии, оказались недостоверными. Источник ФАН опроверг их.
Сейчас спортсмен не страдает от депрессии. Состояние фигуриста связали с необходимостью адаптироваться к новым условиям после перенесенных операций. Костомаров по-прежнему находится в Коммунарке, так как до окончания лечения его не будут переводить в другие медучреждения.
Об отсутствии депрессии у Костомарова можно говорить смело, так как фигурист, к которому раньше не пускали родственников в палату, кроме жены, отметил праздник Пасхи со своими детьми. Источник ФАН добавил, что после этого события у спортсмена в значительной степени поднялось настроение.