Прокурдская партия поддержит Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов в Турции

Прокурдская политическая партия 25 мая заявила о том, что поддержит кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов в Турции.
Так, сопредседатель Демократической партии народов Первин Булдан заявила, что лучшим исходом выборов для ее организации будет «смена Реджепа Эрдогана и его власти». Таким образом, партия, отстаивающая права этнических меньшинств в Турции, поддержала Кылычдароглу, несмотря на недовольство рядом пунктов его соглашения с националистами из политической организации Zafer.
Накануне правая турецкая партия Zafer заявила о поддержке Кылычдароглу во втором туре выборов. В обмен на это претендент на роль лидера страны в случае победы должен будет выслать всех нелегальных мигрантов и беженцев в течение одного года. Кроме того, один из пунктов соглашения говорит о том, что государство будет продолжать бороться с терроризмом, в том числе с «Рабочей партией Курдистана», и откажется от назначения на государственные должности тех, чья связь с курдами доказана.
Ранее в результате удара армии Турции по северу Ирака были ликвидированы трое курдских бойцов. Местные источники говорят, что погибшие относились к «Отрядам сопротивления Синджара».