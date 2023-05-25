Прокурдская партия поддержит Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов в Турции

Накануне правая турецкая партия Zafer заявила о поддержке Кылычдароглу во втором туре выборов. В обмен на это претендент на роль лидера страны в случае победы должен будет выслать всех нелегальных мигрантов и беженцев в течение одного года. Кроме того, один из пунктов соглашения говорит о том, что государство будет продолжать бороться с терроризмом, в том числе с «Рабочей партией Курдистана», и откажется от назначения на государственные должности тех, чья связь с курдами доказана.