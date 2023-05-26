Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Это просьба учителей и родителей: депутат Колунов об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде

Общество
Это просьба учителей и родителей: депутат Колунов об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде

Законопроект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде внесен на рассмотрение в Госдуму. Один из его авторов, депутат ГД Сергей Колунов, отметил, что документ является законодательным продолжением инициативы о трудовом воспитании и возвращении традиционных уроков труда в российские школы.

В авторской колонке для ФАН он особо подчеркнул, что привлечение школьников к общественно-полезной деятельности — это не просто какая-то прихоть парламентариев, а исполнение просьбы учителей и родителей со всей страны.

Это просьба учителей и родителей: депутат Колунов об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде

Труд готовит наших детей к взрослой жизни. Колонка Сергея Колунова

Данный законопроект – это законодательное продолжение нашей инициативы о трудовом воспитании и возвращении традиционных уроков труда в российские школы. Не раз мы, парламентарии, говорили о важности трудового воспитания наших детей. В феврале даже провели в Госдуме круглый стол, посвященный данному вопросу. Это не столько наша инициатива, сколько просьба родителей и учителей со всей страны. Мальчики должны уметь и гвоздь забить, и доску распилить, а девочкам неплохо иметь навыки кройки и шитья. Это то, что готовит наших детей к взрослой жизни, прививает все необходимые для самостоятельности навыки.

Законопроектом, соавтором которого я выступаю, предлагается исключить норму о запрете привлечения школьников к труду, не предусмотренному школьной программой, без их согласия. В случае принятия документа, учащиеся школ будут обязаны участвовать в общественно-полезных делах, проще говоря, трудиться: высаживать деревья и цветы на пришкольной территории, поддерживать чистоту и порядок собственного учебного заведения. Конечно, возраст и особенности здоровья каждого ребенка будут учитываться.

Думаю, первый шаг на пути к традиционному труду и к трудовому воспитанию подрастающего поколения сделан. Будем двигаться дальше!
депутат колунов Сергей Колунов урок труда уроки труда воспитание детей трудовое воспитание школа общественно-полезный труд общественно-полезные работы
Военкоры ФАН