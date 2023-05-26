Это просьба учителей и родителей: депутат Колунов об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде

Данный законопроект – это законодательное продолжение нашей инициативы о трудовом воспитании и возвращении традиционных уроков труда в российские школы. Не раз мы, парламентарии, говорили о важности трудового воспитания наших детей. В феврале даже провели в Госдуме круглый стол, посвященный данному вопросу. Это не столько наша инициатива, сколько просьба родителей и учителей со всей страны. Мальчики должны уметь и гвоздь забить, и доску распилить, а девочкам неплохо иметь навыки кройки и шитья. Это то, что готовит наших детей к взрослой жизни, прививает все необходимые для самостоятельности навыки.