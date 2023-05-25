Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 украинских БПЛА средствами ПВО за сутки

Кроме этого, системы противовоздушной обороны России перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. В Минобороны РФ добавили, что за минувшие сутки были поражены 95 артиллерийских подразделений националистов, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах.