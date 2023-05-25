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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 украинских БПЛА средствами ПВО за сутки

Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 украинских БПЛА средствами ПВО за сутки

Российские средства ПВО сбили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов за сутки. Такие данные озвучил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе традиционного брифинга перед журналистами.

Кроме этого, системы противовоздушной обороны России перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. В Минобороны РФ добавили, что за минувшие сутки были поражены 95 артиллерийских подразделений националистов, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах.

Ранее сообщалось, что российские войска ликвидировали порядка 65 бойцов ВСУ и САУ «Гвоздика» на Краснолиманском направлении. Еще ВС РФ уничтожили три пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
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