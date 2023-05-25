Политолог Корнилов заявил, что Россия должна помочь Шотландии обрести независимость

Свежее социологическое исследование выявило, что 53% жителей Шотландии поддерживают идею независимости от Великобритании. Этой информацией в своем Telegram-канале поделился политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. По его мнению, Россия должна «всячески поддержать идею проведения референдума там и направить борцам за независимость всю полагающуюся помощь».
Корреспондент ФАН обратился за подробностями к самому Корнилову, чтобы узнать, может ли «помощь», о которой он говорит, быть военной.
«Еще недавно это могло бы показаться смешным, — заметил политолог. — Но вы только посмотрите, что Великобритания делает в отношении Украины и России! То, как англичане вмешиваются во внутренние дела обеих наших стран, полностью развязывает нам руки в плане вмешательства в дела самой Британии!»
По словам эксперта, если английские диверсионные группы позволяют себе взрывать российскую инфраструктуру, а Лондон — открыто выступать на стороне враждебного РФ государства, то Москва имеет полное право не играть во всякого рода «дипломатические игры».
«Да, мы конечно должны поддерживать всевозможные течения, которые ослабляют эту давно уже полуразваленную «империю»! — заявил собеседник ФАН. — Шотландский народ уже давно борется за право быт независимым от английского колониализма, и мы помним, как в Шотландии проходил референдум об отделении от британской короны, на который Лондон оказывал огромное давление».
Тогда, напомнил Корнилов, сторонники нахождения в составе Великобритании победили, однако с тех пор прошло много времени и много событий: в частности, страна вышла из Европейского союза, чего сами шотландцы в большинстве своем не хотели.
«Так что моральное право требовать новый референдум у них есть, — подчеркнул политолог. — А этот опрос, о котором я говорил, показывает, что общественное мнение в Шотландии изменилось в сторону отделения от метрополии. И это значит, что Россия, со своей стороны, должна всячески это поддерживать! Как минимум, медийно. Ну а если шотландцы возьмутся за оружие, то грех не помочь в их борьбе и военной силой! Поставляет же Лондон вооружения Киеву — так почему мы не можем так же помочь Шотландии?»
Ранее правительство Шотландии обвинили в «предательстве» украинских беженцев.