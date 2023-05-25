Российские войска ликвидировали 65 бойцов ВСУ и САУ «Гвоздика» на Краснолиманском направлении

За прошедшие сутки Вооруженным силам России с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» удалось уничтожить на Краснолиманском направлении около 65 солдат ВСУ.