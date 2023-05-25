Пригожин: мы должны заставить бюрократов поменяться, потому что именно они не дают русскому народу победить

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказал свое мнение об отсутствии перемен в Минобороны РФ, несмотря на всестороннюю критику, а также порассуждал о бюрократических кругах, которые осложняют ситуацию на фронте и в стране.
Редакция Telegram-канала Verum Regnum отправила главе «оркестра» запрос, в котором поделилась предположением, что обстановка в России говорит о попытках провластной прослойки «перевести стрелки» на него. Для этого российская элита запрещает любые упоминания ЧВК «Вагнер» в СМИ, а также пытается дискредитировать самого Пригожина.
Создатель «оркестра» отметил, что поддерживает подобную интерпретацию сложившейся ситуации. По его словам, нужно заставить военное руководство меняться, иначе Россию ждет поражение в СВО.
«А если они поменяются, каждый понемножку, то мы победим в этой войне, и великая Россия, и великий русский народ останутся великими, и, может быть, станут еще более великими», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.
Глава ЧВК «Вагнер» отметил, что российские бюрократы сейчас поступают так, как они не должны поступать. Поэтому, по его словам, необходимо принудить окологосударственные круги к переменам.
«Сейчас они не дают русскому народу победить в сражении. Вот ответ», — объяснил Пригожин.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что после прихода Сергея Шойгу на пост главы Минобороны РФ в армии во главу угла встали чинопочитание и лизоблюдство. Он также обратил внимание, что военное руководство потеряло тех, кто имел свое мнение.