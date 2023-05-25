Пригожин: мы должны заставить бюрократов поменяться, потому что именно они не дают русскому народу победить

Редакция Telegram-канала Verum Regnum отправила главе «оркестра» запрос, в котором поделилась предположением, что обстановка в России говорит о попытках провластной прослойки «перевести стрелки» на него. Для этого российская элита запрещает любые упоминания ЧВК «Вагнер» в СМИ, а также пытается дискредитировать самого Пригожина.