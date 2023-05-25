Житель Уфы не поделился с незнакомцем шаурмой и получил пулю в ладонь

Инцидент произошел 25 мая, в четверг. Согласно материалу издания, два жителя Уфы ели шаурму: к ним подошел прохожий и потребовал «поделиться», однако ему отказали. В связи с этим жаждущий поесть достал пистолет и начал стрельбу. В настоящий момент один из пострадавших находится в городском медицинском учреждении № 13 с ранением груди и ладони.