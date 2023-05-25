Транзитные рейсы в пять европейских городов запустят для россиян на самолетах Georgian Airways

Директор компании анонсировал запуск транзитных рейсов для россиян в Европу с 15 июня. Он спрогнозировал высокий спрос на маршруты в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники. Другие детали по запуску авиаперелетов не упоминаются.