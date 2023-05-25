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Транзитные рейсы в пять европейских городов запустят для россиян на самолетах Georgian Airways

Общество
Транзитные рейсы в пять европейских городов запустят для россиян на самолетах Georgian Airways

Россиянам предоставят возможность летать в Европу через Тбилиси с 15 июня этого года. Об этом RTVI сообщил руководитель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.

Директор компании анонсировал запуск транзитных рейсов для россиян в Европу с 15 июня. Он спрогнозировал высокий спрос на маршруты в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники. Другие детали по запуску авиаперелетов не упоминаются.

Гаиашвили уверен, что пассажиропоток между Россией и Грузией скоро восстановится полностью. Грузинские власти, в свою очередь, пока никак не прокомментировали планы Georgian Airways.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на перелеты в Грузию вырос в семь раз на фоне возобновления авиасообщения. Самым востребованным местом стала столица государства Тбилиси.
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