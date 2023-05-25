Запрет на посещение лесов в ХМАО-Югре введен с 25 мая

Жителям ХМАО-Югры с 25 мая запретили посещать леса. Такие меры введены в регионе по поручению губернатора Натальи Комаровой из-за повышения класса пожарной опасности.
По всей Югре установлены 3-4 классы опасности, а в Кондинском районе — 5 класс. В период действия ограничений запрещается въезд в леса на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах и других транспортных средствах, сообщает «Сургутская трибуна». Не допускается разбрасывание горящих спичек, окурков, стеклянной тары.
Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировано 44 лесных пожара на площади 110,78 гектара и 97 ландшафтных пожара на площади 12 233,6 гектара. В 82% случаев причиной возгораний был человеческий фактор.