Запрет на посещение лесов в ХМАО-Югре введен с 25 мая

По всей Югре установлены 3-4 классы опасности, а в Кондинском районе — 5 класс. В период действия ограничений запрещается въезд в леса на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах и других транспортных средствах, сообщает «Сургутская трибуна». Не допускается разбрасывание горящих спичек, окурков, стеклянной тары.