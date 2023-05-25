Экономика Германии официально вошла в рецессию

Берлин, 25 мая. Экономика Германии вошла в зону рецессии. Об этом свидетельствуют данные Федерального управления статистики Destatis.
Согласно отчету, который был опубликован в четверг, 25 мая, ВВП Германии сократился по итогам первого квартала на 0,3%. Это оказалось хуже прогноза, предполагавшего, что правительству удастся избежать сокращения экономики.
Нынешние данные стали продолжением негативной траектории ВВП Германии, которая была зафиксирована по результатам последнего квартала 2022 года. Тогда немецкая экономика просела на 0,5%.
«После того как ВВП уже упал в минус в конце 2022 года, немецкая экономика пережила два отрицательных квартала подряд», — говорит президент Федерального статистического управления Рут Бранд.
Аналитики указывают, что сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд позволяет говорить о начале технической рецессии в Германии.
Как отдельно отмечают в Destatis, сокращение экономики уже повлияло на покупательную способность граждан. Исследователи сообщают, что потребительские расходы снизились в первом квартале 2023 года на 1,2%. Все больше немцев вынуждены воздерживаться от новых покупок. Согласно приведенным данным, домохозяйства тратили меньше, чем в предыдущем квартале на все статьи расходов, включая продукты питания, одежду и предметы домашнего обихода. Аналитики считают, что частное потребление перестало быть опорой экономического роста на фоне высокой инфляции, которая в апреле составила 7,2%.
По оценкам экспертов, перспективы крупнейшей экономики Европы остаются туманными. Международный валютный фонд прогнозирует, что рост немецкого ВВП по итогам года приблизится к нулевой отметке. Таким образом, МВФ настроен более пессимистично, чем федеральное правительство, которое в своем весеннем прогнозе, представленном в конце апреля, ожидало роста в пределах 0,4%. По версии Европейской комиссии экономический рост Германии окажется на уровне 0,2%.