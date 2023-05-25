Экономика Германии официально вошла в рецессию

Как отдельно отмечают в Destatis, сокращение экономики уже повлияло на покупательную способность граждан. Исследователи сообщают, что потребительские расходы снизились в первом квартале 2023 года на 1,2%. Все больше немцев вынуждены воздерживаться от новых покупок. Согласно приведенным данным, домохозяйства тратили меньше, чем в предыдущем квартале на все статьи расходов, включая продукты питания, одежду и предметы домашнего обихода. Аналитики считают, что частное потребление перестало быть опорой экономического роста на фоне высокой инфляции, которая в апреле составила 7,2%.