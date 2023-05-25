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Пресс-секретарь главы РФ Песков заявил о поддержке западными столицами террористических методов работы Киева

Политика
Пресс-секретарь главы РФ Песков заявил о поддержке западными столицами террористических методов работы Киева

Помощь, которую оказывают страны Запада Киеву, можно назвать поддержкой террористического режима работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Главное управление разведки Украины занимается террористической деятельностью. При этом существующая власть страны полностью принимает такие методы работы. Из-за этого можно сделать вывод, что поддержка США и других стран Запада Киева фактически сравнима с терроризмом.

«И де-факто, и де-юре и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы», — сказал представитель президента.

Ранее Дмитрий Песков уверенно заявил о причастности Киева к атаке беспилотников на Кремль. При этом он отметил, что специфика подразделения не играет роль.
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