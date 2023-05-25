Американская поп-дива Майли Сайрус устала от гастрольной жизни и отказалась от турне

Американская поп-дива Майли Сайрус заявила, что устала от гастрольной жизни. В итоге певица отменила все свои ближайшие турне, сообщив об этом в соцсетях. При этом исполнительница подчеркнула, что продолжает сочинять новые треки.
«Это не связано с нелюбовью к фанатам, только с тем, что мне надоело переодеваться в кабинке. А это реалии жизни в дороге», — заявила знаменитость.
До этого звезда вспомнила о случае, когда в ходе выступления в декабре 2021 года у нее неожиданно порвался блестящий топ, и это при том, что на сцену тогда она вышла без нижнего белья.
При сравнении, состояние Сайрус еще не такое печальное – она просто устала. Положение ее коллеги по вокально-музыкальному цеху легендарной Тины Тернер более критичное – после длительной болезни она ушла из жизни навсегда, информирует портал «Дни.ру».