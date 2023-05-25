Политолог Безпалько: Украина уже является прокси-инструментом НАТО

По данным американских СМИ, Запад готов дать Киеву гарантии безопасности по «израильской модели», и даже создать вместе с ним Совет Украина-НАТО. По мнению российского политолога Богдана Безпалько, все эти посулы призваны компенсировать Украине тот факт, что ни в одну из главных западных структур ее не примут.
Как сообщил на днях польский президент Анджей Дуда, все эти меры призваны стать «прелюдией» к вступлению Киева в альянс, и дать ему приоритет в доступе к поставкам оружия и передовых технологий. По его словам, сейчас продолжаются активные дискуссии о создании Совета Украина-НАТО. А Россия, по мнению Дуды, «должна понять, что у Украины есть гарантии безопасности, которые не имеют срока годности и не будут отменены в связи с «усталостью» Запада от украинского конфликта». Польский лидер также добавил, что это соглашение никак не будет связано с возможными мирными переговорами между Украиной и Россией.
По словам источников издания Wall Street Journal, такое соглашение может быть заключено между Киевом и Брюсселем в контексте движения Украины к членству в НАТО, но при этом его заключение не приведет к втягиванию альянса в конфликт с Россией. Совет Украина-НАТО, который станет для нее «воротами к будущему членству» в альянсе, должен быть создан уже на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. В рамках этой структуры Украина будет иметь право сама созывать заседания Совета и запрашивать помощь. На ее запросы должны будут отвечать отдельные государства-члены альянса.
Как сообщил ФАН российский политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, все эти меры направлены в основном на то, чтобы придать украинскому руководству веса в собственных глазах.
«Я думаю, что Совет Украина-НАТО, создание которого широко анонсируется на Западе, будет чисто декоративным органом. Как известно, уровень помощи альянса Киеву постепенно достигает своего пика — уже объявлено о поставках в ВСУ истребителей F-16, в распоряжении украинских военных уже находятся британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Не говоря уже о том, что за последние месяцы ВСУ и так были практически до предела насыщены западными вооружениями и инструкторами», — напомнил аналитик.
То есть, Украина уже является если не членом НАТО, то его прокси-инструментом, считает он.
«Поэтому органы вроде Совета Украина-НАТО создаются исключительно как некий демонстративный акт, который призван, допустим, усилить авторитет украинской власти. Или придать ей несколько большую значимость в собственных глазах — на фоне военной кампании, проходящей для Киева не слишком удачно, — указал он. — А также на фоне того, что все предыдущие обещания принять Украину в состав Евросоюза и альянса оказались, по сути, фейком. Недаром совсем недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь прямо заявил, что «Украина не вступит в НАТО».
Создание таких декоративных органов призвано смягчить для Киева такой отказ — дескать, «в состав мы вас не принимаем, но вот создаем специальный орган, который Украина может собирать по первому требованию», сообщил эксперт.
«Что касается так называемых «гарантий безопасности для Киева», то, с моей точки зрения, это просто слова. Если бы западные страны реально были бы готовы предоставить некие гарантии безопасности, то есть, «вписаться» за Украину в противостоянии с Россией, они бы, скорее всего, уже это сделали, — отметил Безпалько. — Тем более, что им никто не мешал предоставлять эти гарантии раньше, когда это было достаточно спокойное время, без военных конфликтов. Но они не стали организовывать даже что-то по примеру "Будапештского меморандума" от 1994-го. Он был подписан лидерами Украины, России, Британии и США в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Как оказалось, этот меморандум — не более, чем декларация о намерениях, не имеющая серьезной юридической силы, по принципу "хорошо бы, чтобы это было так"».
Такие меры вообще в традиции коллективного Запада — ранее и Англия с Францией тоже давали в 1938-м гарантии безопасности Польше, напомнил аналитик.
«Но это никак не защитило Варшаву от нападения гитлеровской Германии в 1939-м. Поэтому само выражение «гарантии безопасности» звучит из уст западных политиков как изначально пустые обещания», — заключил Богдан Безпалько.
Напомним, как ранее заявил экс-чиновник НАТО Фабрис Потье, предполагается, что США выступят в роли главного гаранта соглашения, в котором также будут участвовать европейские страны НАТО. Потье считает, что страны-подписанты соглашения возьмут на себя определенные обязательства по военному снабжению и защите безопасности Украины. По данным Wall Street Journal, «в принципе положительно» о таком соглашении высказались чиновники в Париже и Берлине. Ранее, осенью 2022-го, заключить это соглашение между Киевом и альянсом предложили экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.