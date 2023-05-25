Политолог Безпалько: Украина уже является прокси-инструментом НАТО

Как сообщил на днях польский президент Анджей Дуда, все эти меры призваны стать «прелюдией» к вступлению Киева в альянс, и дать ему приоритет в доступе к поставкам оружия и передовых технологий. По его словам, сейчас продолжаются активные дискуссии о создании Совета Украина-НАТО. А Россия, по мнению Дуды, «должна понять, что у Украины есть гарантии безопасности, которые не имеют срока годности и не будут отменены в связи с «усталостью» Запада от украинского конфликта». Польский лидер также добавил, что это соглашение никак не будет связано с возможными мирными переговорами между Украиной и Россией.