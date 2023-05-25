Голландцы забросали цветами подбитый российский танк и потребовали от правительства немедленно прекратить вооружать украинскую армию.
Об этом стало известно 25 мая, в четверг. Напомним, ранее в Нидерландах возложили цветы к подбитой боевой машине, привезенной из Германии. Танк поставили рядом с Музеем свободы в городе Грусбек две недели назад, позиционируя все как очередную антироссийскую риторику.
Прежде глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил о трате западными государствами более 65 млрд долларов на оружие для Правительства Украины. Информацией он поделился в ходе своей речи на заседания совета глав военных ведомств ОДКБ.