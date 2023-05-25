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Голландцы забросали цветами подбитый российский танк и потребовали от властей прекратить вооружать ВСУ

Политика
Голландцы забросали цветами подбитый российский танк и потребовали от властей прекратить вооружать ВСУ

Голландцы забросали цветами подбитый российский танк и потребовали от правительства немедленно прекратить вооружать украинскую армию.

Об этом стало известно 25 мая, в четверг. Напомним, ранее в Нидерландах возложили цветы к подбитой боевой машине, привезенной из Германии. Танк поставили рядом с Музеем свободы в городе Грусбек две недели назад, позиционируя все как очередную антироссийскую риторику.

Прежде глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил о трате западными государствами более 65 млрд долларов на оружие для Правительства Украины. Информацией он поделился в ходе своей речи на заседания совета глав военных ведомств ОДКБ.
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