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Пограничники посадили и обезвредили два украинских беспилотника-камикадзе в Брянской области

Происшествия
Пограничники посадили и обезвредили два украинских беспилотника-камикадзе в Брянской области

Российские пограничники посадили два беспилотника-камикадзе ВСУ в районе села Ломаковка Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Два украинских дрона засекли в Стародубском районе. Беспилотники пытались атаковать пропускной пункт, однако военные воспользовались электронными ружьями и прервали их полет.

К дронам были прикреплены самодельные гранаты, состоящие из кумулятивной части от противотанковой гранаты РКГ-3. Снаряды были безопасно обезврежены, жертв и разрушений удалось избежать.

Ранее российские войска успешно отбили атаку беспилотников на Севастополь. Инфраструктура города не пострадала.
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