Пограничники посадили и обезвредили два украинских беспилотника-камикадзе в Брянской области

Российские пограничники посадили два беспилотника-камикадзе ВСУ в районе села Ломаковка Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Два украинских дрона засекли в Стародубском районе. Беспилотники пытались атаковать пропускной пункт, однако военные воспользовались электронными ружьями и прервали их полет.
К дронам были прикреплены самодельные гранаты, состоящие из кумулятивной части от противотанковой гранаты РКГ-3. Снаряды были безопасно обезврежены, жертв и разрушений удалось избежать.
Ранее российские войска успешно отбили атаку беспилотников на Севастополь. Инфраструктура города не пострадала.