Фигурист Роман Костомаров не может справиться с депрессией после череды ампутаций, пишут СМИ

Олимпийский чемпион Роман Костомаров испытывает сильные переживания из-за проведенных операций, несмотря на постоянные сессии с психологом.
По данным Telegram-канала SHOT, российский спортсмен испытывает тяжелые психологические переживания из-за проведенных операций. Костомаров старается справиться с депрессией, однако даже психологи пока не могут вывести фигуриста из этого состояния.
В ближайшее время спортсмена не планируют никуда переводить, он пробудет в Коммунарке до осени. Специалисты занимаются протезированием конечностей, восстановлением внутренних органов и стабилизацией психологического здоровья. Известно, что работа врачей полностью устраивает семью Костомарова.
Ранее олимпийский чемпион вышел на связь с поклонниками после четырех месяцев госпитализации. Он поблагодарил фанатов за поддержку и молитвы, и отметил, что ему предстоит долгая реабилитация.