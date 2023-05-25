Олимпийский комитет РФ считает недопустимым подписание спортсменами политических деклараций

Он указал, что 25 мая состоялось заседание Исполкома ОКР. На нем обсудили актуальные задачи, среди которых оказались восстановление справедливости в отношении участия российских спортсменов на международных соревнованиях с государственными символами. Поздняков отметил, что комитет по-прежнему поддерживает атлетов, которых не допустили к состязаниям.