Олимпийский комитет РФ считает недопустимым подписание спортсменами политических деклараций

В Олимпийском комитете России считают недопустимым подписание российскими атлетами деклараций и других документов политического характера. Об этом в личном Telegram-канале написал глава ведомства Станислав Поздняков.
Он указал, что 25 мая состоялось заседание Исполкома ОКР. На нем обсудили актуальные задачи, среди которых оказались восстановление справедливости в отношении участия российских спортсменов на международных соревнованиях с государственными символами. Поздняков отметил, что комитет по-прежнему поддерживает атлетов, которых не допустили к состязаниям.
Участники заседания пришли к единому мнению о непринятии подписания каких-либо документов политической направленности. Поздняков подчеркнул, что для ОКР это абсолютно неприемлемо.
Ранее глава ОКР напомнил, что решившим сменить спортивное гражданство атлетам придется получить разрешение от ведомства на выступления. Он подчеркнул, что в случае отказа они не смогут состязаться на Олимпийских играх.