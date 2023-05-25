ОАО «МЗ «Арсенал» покажет макеты корабельных пушек во время Международного военно-морского салона-2023

ОАО «МЗ «Арсенал» в ходе Международного военно-морского салона-2023 продемонстрирует макеты корабельного вооружения. Мероприятие пройдет с 21 по 25 июня. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.
«На своем стенде 2В4 в ходе "МВМС-2023" предприятие продемонстрирует: макет корабельной облегченной 130-мм одноорудийной артиллерийской установки А-192М в баллистическом исполнении с системой автоматической подачи боеприпасов; макет автоматической артиллерийской установки АК-176МА», — отмечают в «Арсенале».
Напомним, что история «Арсенала» началась еще в 1711 году, когда по указу Петра I был учрежден «Пушечный литейный двор», ставший основой для создания и развития российского артиллерийского вооружения. Производство морских артиллерийских и пусковых установок относится к основным направлениям деятельности предприятия.
Сегодня артиллерийскими установками производства МЗ «Арсенал» оснащен каждый второй российский военный корабль.