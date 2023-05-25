ОАО «МЗ «Арсенал» покажет макеты корабельных пушек во время Международного военно-морского салона-2023

Напомним, что история «Арсенала» началась еще в 1711 году, когда по указу Петра I был учрежден «Пушечный литейный двор», ставший основой для создания и развития российского артиллерийского вооружения. Производство морских артиллерийских и пусковых установок относится к основным направлениям деятельности предприятия.