Юрист Хаминский: проект инструкции ФСБ об обследовании помещений не противоречит Конституции, но требует доработки

ФСБ разработала проект инструкции, согласно которой при проведении оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники службы могут обследовать дома, квартиры и машины без решения суда.
Как пояснил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, инструкция в целом не противоречит Конституции. Однако она имеет недоработку в части изъятия информации с электронных устройств и «тайн личного характера».
В авторской колонке для ФАН юрист объяснил разницу между обыском и обследованием, а также разъяснил суть опубликованного на портале правовой информации проекта приказа Федеральной службы безопасности об утверждении инструкции по проведению гласного оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ) «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», ограничивающих конституционные права граждан на неприкосновенность жилища. В настоящее время идет срок общественного обсуждения проекта инструкции и Центра правопорядка предложил внести в инструкцию дополнения, чтобы она не ограничивала конституционные права граждан.
Баланс частных и публичных интересов. Колонка Александра Хаминского
Многие средства массовой информации, очевидно, не разобравшись, уличили ФСБ в попытке присвоить себе полномочия по проведению обысков в жилых помещениях без санкции суда. При этом никто из журналистов не удосужился прочитать название документа или попросить знакомых юристов рассказать, чем обыск отличается от обследования. В результате россияне были введены в заблуждение относительно природы и характера описываемых действий сотрудников органов безопасности.
На самом деле, с обыском все ясно. Его назначение и порядок проведения регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом, причем происходит это в рамках уже возбужденного уголовного дела. Обследование является одной из форм оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и назначается в соответствии с положениями закона об оперативно-розыскной деятельности. При этом задачи, стоящие перед оперативниками, а именно выявление, пресечение и раскрытие преступлений, понятны и принимаются всеми согражданами за исключением, пожалуй, самих преступников. Да, для этого порой приходится проникать в жилые помещения, но в случаях, строго установленных законом. Речь идет, в первую очередь, об обеспечении безопасности и сохранении жизни граждан или о задержании особо опасных, зачастую вооруженных, преступников.
Если имеются достоверные сведения о наличии в жилом помещении предметов преступления, оружия, наркотиков или иных опасных веществ и существует риск их применения, начальник уполномоченного органа вправе принять постановление о проведении обследования, не дожидаясь санкции суда. При этом суд уведомляется о произведенных действиях в течение 24 часов.
Следует отметить, что проект инструкции ФСБ практически в полном объеме повторяет положения соответствующих статей закона об ОРД, конкретизируя их и уточняя порядок реализации сотрудниками своих полномочий. У меня возник только один вопрос к обсуждаемому проекту. Правоохранители при обысках и обследованиях практически всегда изымают электронные устройства, на которых хранится компьютерная информация. Это могут быть жесткие диски компьютеров, ноутбуки, мобильные телефоны и флешки. На этих носителях могут храниться сведения как относящиеся к совершенному или подготавливаемому преступлению, так и находящиеся под защитой Конституции тайны личного характера. При этом получение компьютерной информации является одним из видов ОРМ и регламентируется законом и соответствующей инструкцией, а изъятие устройства таковым мероприятием не является, но, тем не менее, ограничивает конституционные права граждан.
Мы проработали соответствующие статьи Конституции, закона об ОРД, акты Конституционного и Верховного судов и предложили ФСБ внести в инструкцию дополнения, которые могли бы устранить неопределенность в отношении прав граждан в период между изъятием устройств с информацией личного характера и принятием решения о проведении ОРМ «получение компьютерной информации» или о возврате этих устройств гражданину. Это создаст требуемый баланс частных и публичных интересов при проведении мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений.