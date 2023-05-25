Юрист Хаминский: проект инструкции ФСБ об обследовании помещений не противоречит Конституции, но требует доработки

Следует отметить, что проект инструкции ФСБ практически в полном объеме повторяет положения соответствующих статей закона об ОРД, конкретизируя их и уточняя порядок реализации сотрудниками своих полномочий. У меня возник только один вопрос к обсуждаемому проекту. Правоохранители при обысках и обследованиях практически всегда изымают электронные устройства, на которых хранится компьютерная информация. Это могут быть жесткие диски компьютеров, ноутбуки, мобильные телефоны и флешки. На этих носителях могут храниться сведения как относящиеся к совершенному или подготавливаемому преступлению, так и находящиеся под защитой Конституции тайны личного характера. При этом получение компьютерной информации является одним из видов ОРМ и регламентируется законом и соответствующей инструкцией, а изъятие устройства таковым мероприятием не является, но, тем не менее, ограничивает конституционные права граждан.