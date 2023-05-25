Особая экономическая зона будет создана в Челябинской области

Губернатор подчеркнул, что работа по развитию промышленности, в том числе с помощью привлечения федеральных средств в рамках программ поддержки, будет продолжена, равно как и работа по привлечению инвесторов. С этой целью и было поручено экономистам создать Особую экономическую зону с различными преференциями для новых инвестиций.