Особая экономическая зона будет создана в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение экономическому блоку правительства поручение разработать концепцию создания особой экономической зоны для привлечения в регион инвесторов.
Во время обращения к депутатам Законодательного собрания глава региона также поблагодарил промышленников за то, что им удалось быстро адаптироваться к новым условиям, оперативно решить вопрос с обновленной логистикой и включиться в новые проекты по импортозамещению, передает сетевое издание «ЧелябинскСегодня».
Губернатор подчеркнул, что работа по развитию промышленности, в том числе с помощью привлечения федеральных средств в рамках программ поддержки, будет продолжена, равно как и работа по привлечению инвесторов. С этой целью и было поручено экономистам создать Особую экономическую зону с различными преференциями для новых инвестиций.