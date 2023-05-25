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Особая экономическая зона будет создана в Челябинской области

Экономика
Особая экономическая зона будет создана в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение экономическому блоку правительства поручение разработать концепцию создания особой экономической зоны для привлечения в регион инвесторов.

Во время обращения к депутатам Законодательного собрания глава региона также поблагодарил промышленников за то, что им удалось быстро адаптироваться к новым условиям, оперативно решить вопрос с обновленной логистикой и включиться в новые проекты по импортозамещению, передает сетевое издание «ЧелябинскСегодня».

Губернатор подчеркнул, что работа по развитию промышленности, в том числе с помощью привлечения федеральных средств в рамках программ поддержки, будет продолжена, равно как и работа по привлечению инвесторов. С этой целью и было поручено экономистам создать Особую экономическую зону с различными преференциями для новых инвестиций.
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